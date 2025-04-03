الأمم المتحدة: إسرائيل تستهدف الفلسطينيين في مناطق نزوحهم

أفادت متحدثة الأمم المتحدة بغزة أولجا تشريفكو بأن جيش الاحتلال إسرائيلي يستهدف الفلسطينيين في المناطق التي نزحوا إليها داخل القطاع.

وقالت تشريفكو إن نحو 100 ألف فلسطيني نزحوا في القطاع خلال 4 أيام وسط قصف إسرائيلي استهدف عددا من المواطنين.

من جانبه، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بارتفاع عدد الشهداء إلى 29 شهيدا بينهم 18 طفلا وامرأة ومسنا وأكثر من 100 مصاب في مجزرة إسرائيلية بحق النازحين بقصف مدرسة دار الأرقم.

وأضاف أن الاحتلال استهدف مدرسة دار الأرقم بعدة صواريخ ذات قدرة تدميرية هائلة، مشيرا إلى أن مدرسة دار الأرقم كانت تؤوي آلاف النازحين المدنيين الذين اضطروا إلى ترك منازلهم تحت القصف المستمر.. موضحا أن الاحتلال استهدف 229 مركز نزوح وإيواء في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة.