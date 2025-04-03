نيوم يكتسح الطائي في دوري «يلو» بمشاركة أحمد حجازي

اكتسح فريق نيوم، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، نظيره الطائي بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد مدينة الملك خالد الرياضية، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي «يلو».

تواجد أحمد حجازي في تشكيل نيوم الأساسي، ولعب المباراة ضد الطائي مرتديًا شارة القائد، ليسهم في حصد فريقه 3 نقاط ثمينة تقربه من التأهل للدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل.

مباراة نيوم ضد الطائي

انتهى الشوط الأول من مباراة نيوم ضد الطائي بتقدم رفاق حجازي بهدف للا شيء، سجله الجزائري سعيد بن رحمة في الدقيقة التاسعة بتسديدة رائعة.

وفي الشوط الثاني، أضاف سعيد بن رحمة الهدف الثاني لفريق نيوم في الدقيقة 50، قبل أن يقلص ليندر تاومبا الفارق لصالح الطائي بهدف في الدقيقة 86.

وأكد محمد العمري على فوز نيوم على الطائي بهدف ثالث في الدقيقة 90+3، لينتصر رفاق أحمد حجازي بنتيجة 3-1.

بذلك، شارك أحمد حجازي في 15 مباراة مع نيوم هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى السعودي، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.

بتلك النتيجة، ظل نيوم على صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي «يلو» برصيد 60 نقطة، بينما تجمد رصيد الطائي عند 44 نقطة في المركز الخامس.