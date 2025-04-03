إيطاليا ومفوض التجارة الأوروبي يتفقان على نهج حازم مع تجنب التصعيد مع أمريكا

اتفق وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني مع المفوض الأوروبي للتجارة ماروس سيفكوفيتش على ضرورة الحفاظ على نهج حازم بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، ولكن قائم على الحوار بهدف تجنب المزيد من التصعيد على الصعيد التجاري.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية اليوم /الخميس/ أن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني التقى مع المفوض الأوروبي للتجارة في بروكسل لمناقشة القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بشأن المسائل التجارية.

وأشار الوزير الإيطالي إلى دعم إيطاليا لإبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع دول ثالثة لتنويع الصادرات مثل تلك المبرمة مع ميركوسور "تكتل أمريكا الجنوبية الاقتصادي" والهند" التي سيزورها تاياني في غضون أيام قليلة، وغيرها من الاقتصادات الناشئة الرئيسية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأفريقيا والخليج.

وسلم تاياني – خلال الاجتماع - المفوض الأوروبي "خطة العمل الخاصة بالصادرات الإيطالية"، التي تم إطلاقها في روما مؤخرا لتعزيز حضور الشركات الإيطالية في جميع الأسواق الناشئة.