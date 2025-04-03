ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي لمدرسة تأوي نازحين بحي التفاح إلى 19 شهيدًا

ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تأوي نازحين في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة الى 19 شهيدا، وإصابة 40 آخرون.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا "، بأن طيران الاحتلال قصف مدرسة "دار الأرقم" التي تأوي نازحين بثلاثة صواريخ، ما أدى إلى استشهاد 19 مواطنا، وإصابة 40 آخرين.

ووصلت جثامين الشهداء بينهم أطفال ونساء إلى المستشفى المعمداني بمدينة غزة مقطعة ومتفحمة، وغالبيتهم أشلاء، فيما أحدث القصف دمارا واسعا في المدرسة.

وأعلنت مصادر طبية، أنه منذ فجر اليوم، استشهد 92 مواطنا في غارات الاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة.

تجدر الاشارة الى ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50.523 والإصابات إلى 114.776 منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.