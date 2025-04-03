المفوضية الأوروبية: نعمل على إعداد تدابير مضادة للرد على رسوم ترامب الجمركية

انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أوسولا فون دير لاين /اليوم الخميس/ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 20 % على جميع واردات دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن التكتل الأوروبي يعمل على إعداد حزمة جديدة من التدابير المضادة للرد على هذه الإجراءات التي "ستضرب الاقتصاد العالمي".

وقالت دير لاين في تصريحات أوردتها أوردتها صحيفة /بوليتيكو/ في نسختها الأوروبية الصادرة من بروكسل، إن الرسوم الجمركية التى فرضها ترامب سيكون لها آثار وخيمة على المستهلكين والشركات التي اذدهرت من خلال التجارة مع الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.

وأوضحت: "أننا نعمل الآن على إعداد حزمة جديدة من التدابير المضادة لحماية مصالحنا وشركاتنا في حال فشلت المفاوضات مع الولايات المتحدة".

وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي (أكبر سوق موحد في العالم) عليه أن يحمي نفسه ضد الاضطرابات العميقة التي ستضرب التجارة العالمية نتيجة عزلة ترامب للولايات المتحدة".

وكشف ترامب أمس الأربعاء عن فرض رسوم جمركية بحد أدنى 10% على معظم السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، مع رسوم أعلى عند 20% للاتحاد الأوروبي، مما ينذر بحرب تجارية عالمية تهدد بارتفاع التضخم وتقويض النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم.