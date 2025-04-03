قمة الرياض بنكهة برازيلية.. رامون أباتي يدير ديربي الهلال والنصر

يستعد عشاق الكرة السعودية لمواجهة من العيار الثقيل، حيث يستضيف الهلال غريمه النصر، في قمة الرياض المرتقبة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري السعودي (روشن).

وكشفت تقارير صحفية عن هوية الحكم الذي يدير مباراة الهلال ضد النصر، حيث أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين الحكم البرازيلي رامون أباتي أبيل لإدارة القمة.

رامون أباتي حكم مباراة الهلال ضد النصر

يتمتع أباتي بسجل تحكيمي جيد، حيث سبق له إدارة مباريات مهمة على المستوى الدولي، وكانت أبرز المحطات في مسيرته التحكيمية قيادته لنهائي أولمبياد باريس 2024، الذي جمع بين منتخبي فرنسا وإسبانيا.

كما أدار الحكم البرازيلي مباريات في الدوري السعودي، ما يجعله على دراية بأجواء الكرة السعودية.

وأدار أباتي مباراتين في الموسم الماضي من الدوري السعودي، كانت إحداهما للهلال عندما حقق الفوز على الاتفاق 2-0، في أغسطس 2023، بالجولة الرابعة من المسابقة.

مباراة الهلال ضد النصر

أما المباراة الأخرى فكانت بين أهلي جدة والرياض، في نوفمبر 2023، عندما فاز الراقي بنتيجة 3-0 في الجولة الـ12.

في المقابل، ستكون مباراة الهلال والنصر الأولى التي يديرها رامون أباتي أبيل لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو.

موعد مباراة الهلال ضد النصر

تُقام مباراة الهلال ضد النصر، غدًا الجمعة، على ملعب المملكة أرينا، في قمة الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن)، وتنطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ترتيب الهلال والنصر في الدوري السعودي

يحتل الهلال وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 57 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثالث.