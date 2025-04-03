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الخميس 03 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ساعر: مستعدون لإنهاء الحرب إذا عادت جميع الرهائن وخرجت "حماس" من القطاع

وزير الخارجية الإسرائيلي
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر
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قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن إسرائيل مستعدة لإنهاء الحرب غدا، مشيرا إلى أن الطريق بسيط للغاية، وهو إفراج حركة "حماس" عن الرهائن، وخروج الحركة من قطاع غزة.

وأضاف ساعر، خلال اجتماعه اليوم /الخميس/ مع نظيره الفرنسي جان بارو في مقر السفارة الإسرائيلية في باريس، "حماس تسعى لتجديد الحرب برفضها إطلاق سراح رهائننا.. لا يزال لدينا 59 رهينة محتجزين في قطاع غزة، لن تتخلى إسرائيل عن أيٍّ من مواطنيها المختطفين، ولن توافق على العودة إلى واقع ما قبل 7 أكتوبر، حيث كان هناك تهديد لأمننا وأمن مواطنينا من غزة"، وفقا لما ذكرته القناة السابعة الإسرائيلية.

جدعون ساعر إسرائيل حماس غزة