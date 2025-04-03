ساعر: مستعدون لإنهاء الحرب إذا عادت جميع الرهائن وخرجت "حماس" من القطاع

الخميس 03/أبريل/2025 - 07:20 م

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن إسرائيل مستعدة لإنهاء الحرب غدا، مشيرا إلى أن الطريق بسيط للغاية، وهو إفراج حركة "حماس" عن الرهائن، وخروج الحركة من قطاع غزة.

وأضاف ساعر، خلال اجتماعه اليوم /الخميس/ مع نظيره الفرنسي جان بارو في مقر السفارة الإسرائيلية في باريس، "حماس تسعى لتجديد الحرب برفضها إطلاق سراح رهائننا.. لا يزال لدينا 59 رهينة محتجزين في قطاع غزة، لن تتخلى إسرائيل عن أيٍّ من مواطنيها المختطفين، ولن توافق على العودة إلى واقع ما قبل 7 أكتوبر، حيث كان هناك تهديد لأمننا وأمن مواطنينا من غزة"، وفقا لما ذكرته القناة السابعة الإسرائيلية.