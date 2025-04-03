مأساة مسن الطالبية.. تحرش بطفلة وسط الشارع وطارده الأهالي فسقط متوفيا

واقعة مأساوية شهدتها منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، عندما أقدم مسن في عقده السادس علي التحرش بطفلة كانت تسير رفقة والدتها وسط الشارع حيث لامس المتهم أجزاء حساسة من جسدها.

صرخة طفلة وجثة متحرش

فقامت الطفلة بالصراخ وعند مطاردة الأهالي له اختل توازنه وسقط فارتطمت رأسه بالرصيف وتوفي.

بلاغ بالعثور علي جثة

تفاصيل الواقعة كما دونتها سجلات ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، كانت بتلقي الرائد عبدالحميد مرسي رئيس وحدة المباحث، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بالعثور علي جثة أحد الأشخاص وسط الشارع بدائرة القسم.

تحرش بطفلة في الطالبية

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة مسن في عقده السادس به آثار اصطدام بجسم صلب وبعمل التحريات تبين أن المتوفي قام بالتحرش بطفلة كانت تسير رفقة والدتها وسط الشارع حيث لامس المتهم اجزاء حساسه من جسدها، فقامت الطفلة بالصراخ وعند مطاردة الأهالي له اختل توازنه وسقط فارتطمت رأسه بالرصيف وتوفي.

جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.