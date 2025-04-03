الكرملين: تعليق تصدير النفط من نوفوروسيسك بسبب هجمات أوكرانية

أعلن الكرملين أن تعليق عمليات تصدير النفط عبر أرصفة "كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين" في ميناء نوفوروسيسك جاء نتيجة الهجمات التي نفذتها طائرات مسيرة أوكرانية على منشآت البنية التحتية الروسية.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين”، دميتري بيسكوف، أن هذه القيود مرتبطة مباشرة بالضربات الأوكرانية، التي استهدفت منشآت حيوية في البلاد.

وفي وقت سابق، كشفت شركة "ترانس نفط" عن قرارها إغلاق محطة النفط في الميناء لمدة 90 يومًا، عقب عمليات تفتيش فنية أجريت مؤخرًا.

يعد ميناء نوفوروسيسك من أهم الموانئ الروسية المخصصة لتصدير النفط، غير أن إيقاف تشغيل أحد الأرصفة لا يُتوقع أن يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على العمليات التشغيلية في الميناء.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أطلع الرئيس فلاديمير بوتين قبل أيام على استمرار أوكرانيا في استهداف منشآت الطاقة، رغم القرارات الداعية لوقف مثل هذه الهجمات.