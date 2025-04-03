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الخميس 03 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

يحمل عنوان "المشروع X".. بيتر ميمي يعلن عن مشروعه السينمائي الجديد

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
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أعلن المخرج بيتر ميمي عن مشروعه السينمائي الجديد بعنوان “المشروعx ” ، وذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” . 

ونشر المخرج بيتر ميمي بوستر للفيلم ، وعلق عليه قائلاً : “الفكرة كانت موجودة من سنين، من ٢٠١٨ تقريباً بس كان صعب جداً تنفيذها انتاجياً و بصرياً بسبب السفر لاكتر من دولة و وجود طيارات حربية و مدنية و غواصات و ديكورات صعب تنفيذها ومشاهد أكشن و مطاردات في اماكن صعبة و تصوير تحت الميه، بس الحمدلله جه الوقت ربنا يريد و تتنفذ بعد مسلسل #الحشاشين…” . 

وأضاف بيتر ميمي قائلاً : “يوسف الجمال عالم المصريات و فريقه في رحلة موت من مصر للڤاتيكان لامريكا اللاتينية للبحر المفتوح..  علشان يثبت نظرية غريبة !! ايه هو سر بناء الهرم الاكبر؟ هل كان مقبرة؟” . 

وأختتم المخرج بيتر ميمي التدوينة قائلاً : “النجم الكبير كريم عبدالعزيز ، المنتج الكبير تامر مرسي ، سيناريو و حوار بيتر ميمي - احمد حسني ، في السينمات في مايو ٢٠٢٥ ، اول فيلم عربي يُعرض بتقنية IMAX ” . 

المشروع X بيتر ميمى الحشاشين