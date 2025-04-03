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الخميس 03 أبريل 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المجر تشهد إجراءات استثنائية لتأمين زيارة نتنياهو.. وارتباك حركة التنقل

رئيس الوزراء الاسرائيلي
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
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أفادت الأنباء الواردة من العاصمة المجرية بودابست، بأن إجراءات أمنية مشددة يتم اتخاذها لضمان حماية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوفد المرافق له الذي يزور المجر حاليا، كما فرضت الشرطة المجرية طوقا أمنيا محكما على مكان إقامة نتنياهو في بودابست والوفد المرافق له.

وقالت صحيفة هنجاريا ديلي نيوز المجرية إنه بسبب تلك الإجراءات الأمنية الاستثنائية شهدت أوجه الحياة والمواصلات العامة في بودابست ارتباكات شديدة كادت أن تشل حركة الحياة وانتقالات المجريين من وإلى أعمالهم وهو ما أثر على انتظام سير الحياة العامة وشلل تام في نصف العاصمة المجرية تقريبا.

وكشفت الصحيفة عن أن زيارة نتنياهو للمجر كان مقررا أن تبدأ أمس الأربعاء لكنها تأجلت إلى اليوم ومن المقرر أن تستمر حتى الأحد القادم لتباحث العلاقات الثنائية والتجارة ومكافحة الإرهاب.

تجدر الإشارة إلى أن المجر كانت قد تقدمت اليوم بطلب انسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية بزعم أن أحكامها مسيسة وأعلنت عن ذلك رسميا اليوم.

 

بودابست نتنياهو المجر