ads
الخميس 03 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس وزراء كندا: فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة

رئيس وزراء كندا
رئيس وزراء كندا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن رئيس وزراء كندا مارك كارني، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة ردا على رسوم ترامب، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
وواصل رئيس وزراء كندا: "سنكافح الرسوم الجمركية الأمريكية حتى يتم إلغاؤها"، مشيرًا، إلى أنّ الرسوم الجمركية مأساة، وأن علاقات التكامل العميقة السابقة مع الولايات المتحدة انتهت.
وذكر رئيس وزراء كندا، أنّ الرسوم الجمركية الأمريكية لا تستهدف بلادنا فقط بل الاقتصاد العالمي.

الرسوم الجمركية الأمريكية الولايات المتحدة الرسوم الجمركية كندا