رئيس وزراء كندا: فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة

أعلن رئيس وزراء كندا مارك كارني، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة ردا على رسوم ترامب، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وواصل رئيس وزراء كندا: "سنكافح الرسوم الجمركية الأمريكية حتى يتم إلغاؤها"، مشيرًا، إلى أنّ الرسوم الجمركية مأساة، وأن علاقات التكامل العميقة السابقة مع الولايات المتحدة انتهت.

وذكر رئيس وزراء كندا، أنّ الرسوم الجمركية الأمريكية لا تستهدف بلادنا فقط بل الاقتصاد العالمي.