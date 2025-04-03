نفوق عدد من الماشية في اندلاع حريق هائل بعزبة المحلاوي في الغربية

شهدت عزبة المحلاوي بقرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، اندلاع حريق هائل، اليوم الخميس، داخل مزرعة مواشي ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق هائل وانتشر بسرعة داخل المزرعة، مما أدى إلى نفوق عدد كبير من رؤوس الماشية.

وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية والتي هرعت إلى موقع الحادث حيث تمكنت من السيطرة على النيران بعد جهود مكثفة لمنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وأكد مصدر أمني أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق قد يكون ماسًا كهربائيًا، لكن التحريات ما زالت جارية للتأكد من الملابسات.



ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بشرية حتى الآن، فيما يجري حصر الخسائر وتقدير حجم الأضرار.

وطالب الاهالي بتدخل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بإصدار تعليماته لمسئولي الوحدة المحلية بتمهيد الطريق الرئيسي للعزبة حيث يعاني الأهالي من صعوبة سير السيارات في هذا الطريق خاصة في الحالات الطارئة حتى يسهل وصول السيارات سواء الإسعاف او الحماية المدنية.