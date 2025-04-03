عبد الرحيم علي يهنىء سمير عمر لتعيينه رئيسًا لقطاع الأخبار بالمتحدة

الخميس 03/أبريل/2025 - 07:01 م

هنأ الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة "البوابة نيوز"، الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، لصدور قرار تعيينه رئيسًا لقطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقرر مجلس ادارة الشركة المتحدة، اليوم الخميس، برئاسة طارق نور، تعيين سمير عمر، رئيسًا لقطاع الاخبار بالشركة والذي يضم قنوات: القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز وإكسترا لايف وقناة كيو نيوز.

ويذكر أن سمير عمر حصل على ماجستير الإعلام الرقمي والأمن السيبراني من كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

ونال شهادات تقدير من عدد من المؤسسات الإعلامية المصرية والدولية، كما حصل على دورات متقدمة في إدارة المؤسسات الإعلامية وتنمية الموارد البشرية.

ويمتلك سمير عمر خبرة تمتد لنحو ثلاثة عقود في مجال الصحافة والإعلام، وشغل منصب مدير مكتب قناة سكاي نيوز عربية بالقاهرة لمدة ثلاثة عشر عاما ومدير المكتب التمثيلي لمجموعة IMI المالكة لقناة سكاي نيوز عربية والعين الإخبارية وCNN الاقتصادية وذا ناشيونال، كما عمل مراسلا لقناة الجزيرة الفضائية لأكثر من تسع سنوات وترأس مكتبها في القاهرة قبل استقالته في أكتوبر 2011.

وقدم سمير عمر خلال مسيرته المهنية نحو عشرين فيلما وثائقيا.

كما قدم عددا من البرامج التلفزيونية وبرنامج بودكاست، والعديد من المقالات والدراسات السياسية.

وشارك في تغطية العديد من الأحداث المهمة في مصر والعالم والعديد من مناطق الحروب والنزاعات حول العالم.

ويأتي تعيين سمير عمر في موقعه مديرا لقطاع الأخبار في القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز وفق رؤية الشركة المتحدة في تعزيز حضورها الإعلامي في الساحتين الإقليمية والدولية.