نيابة المنيا تصرح بدفن جثة شاب دهسه قطار بملوى

صرحت النيابة العامة، بمركز ملوي، منذ قليل، تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، بدفن جثمان شاب يدعي " خالد مصطفي " 30 عاما، كان قد لقى مصرعه تحت عجلات قطار.جاء ذلك ، بعد ان ذكر الطبيب مفتش صحة المركز، ان الوفاة نتيجة نزيف بالمخ اثر وقوع الحادث، ولاتوجد شبهه جنائية في الوفاة.

تعود احداث الواقعة، عندما شهدت منطقة المزلقان البحري للسكك الحديدية بمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، حادثًا مروعًا، اليوم الخميس، حيث لقى شاب مصرعه بعد دهسه بواسطة قطار رقم (3005) المتجه من القاهرة إلى أسوان، وتم نقل الجثة على الفور إلى مستشفى ملوي التخصصي، وإيداعها بالمشرحة انتظارًا للفحص الشرعي.

وتلقى اللواء مجدي سالم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، يفيد بوقوع حادث اصطدام بين قطار الركاب وشاب أثناء عبوره من المزلقان البحري، وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث عُثر على الشاب متوفًّى إثر إصابته البالغة جراء الاصطدام.

وبحسب التحقيقات الأولية لمباحث ملوى، فإن الضحية، يدعى " خالد مصطفي " الذي يبلغ من العمر نحو "30 عامًا"، كان يحاول عبور السكك الحديدية في منطقة غير مخصصة للمشاة، مما أدى إلى صدمه بواسطة القطار الذي كان يسير بسرعة عالية.

وأشار شهود عيان إلى أن الحادث وقع نتيجة عدم انتباه الضحية لإغلاق المزلقان أو تجاهله لإشارات التحذير.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث تم تحرير محضر بالحادث وتكليف الطب الشرعي بتحديد أسباب الوفاة بدقة، كما بدأت الجهات المختصة في السكك الحديدية مراجعة ظروف الحادث، بما في ذلك فحص إجراءات السلامة بالمزلقان وتقييم مدى التزام القائد بالإرشادات.

أثار الحادث استياء بين أهالي المنطقة، الذين أكدوا أن الحادث ليس الأول من نوعه، داعين إلى تركيب كباري علوية أو أنفاق للمشاة لتجنب تكرار مثل هذه المأساة.

من جانبه، ناشد مسؤولو السكك الحديدية المواطنين بضرورة الالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة وعدم المخاطرة بحياتهم، خاصة مع زيادة حركة القطارات خلال فترات الأعياد.