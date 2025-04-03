المنتخب الوطني للكرة النسائية يخوض وديتين أمام الأردن

يخوض المنتخب الوطني الأول الكرة النسائية، مباراتين وديتين مع نظيره الأردني بالقاهرة في إطار استعدادات منتخب مصر للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المغرب 2026.



تُقام المباراة الأولى غدا الجمعة على ملعب النادى الأهلى بمدينة نصر في تمام الساعة 7 مساء، بينما تقام المباراة الثانية الثلاثاء المقبل بالدفاع الجوى.



وأعلن الجهاز الفني قائمة المنتخب للمباراتين كالتالى:

نورا خالد

رودينا عبد الرسول

نهي طارق

نادين غازى

ثريا أشرف

حبيبه عصام

فرح سمير علي

منه عزت

منار السيد

ندى عماد

مروة توفيق

كنزى مجدي

عزة مجدى

يارا صبرى

حبيبه عماد

أميرة محمد

نور عبد الواحد

مهيرة على

ياسمين عبد العزيز

عهد طارق

نادية رمضان

ليلي شريف

نادية صوان

ليلي ادريس