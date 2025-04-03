وكيل أوقاف الفيوم يؤكد ضرورة الالتزام بالزي والمحافظة على الدروس وحماية المنابر

عقد سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اجتماعًا، مع مديري الإدارات الفرعية، اليوم الخميس، بديوان عام المديرية، وذلك بحضور الشيخ يحى محمد، مدير الدعوة،، وذلك في إطار التواصل المستمر بين قيادات الأوقاف، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف.

وفي بداية كلمته رحب بالحضور جميعًا داعيًا الله (عز وجل) أن يتقبل منهم صالح الأعمال، مشيدًا بما تم إنجازه من جهد مشرف خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدًا أن هذه الجهود مستمرة ولا ينبغي أن تقف عند شهر أو حدث بعينه وإنما هي مسيرة عمل متواصلة.

وأكد ضرورة الالتزام بالزي والمحافظة على الدروس وحماية المنابر والانضباط التام، والالتزام بوقت الخطبة المحدد، وأن يكون الإمام وريثًا للنبوة في علمه وسمته وحركاته وسكناته وتعاملاته داخل المسجد أو خارجه، وأن يكون في منتهى الانضباط واللباقة، وأن يكون في مظهره معبرًا عن الشرع الحنيف، بحيث يكون في منتهى البهاء.

كما أشار،أن مشروع "صكوك الإطعام" أحد أهم أعمال وزارة الأوقاف فى مشروعات خدمة المجتمع، ويسهم فى توفر الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية، ويتم بالتعاون بين جهات الدولة المعنية فى تنفيذه، داعيا رجال الأعمال والمخلصين من أبناء هذا الوطن إلى المشاركة في هذا المشروع.

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