رئيس مدينة أبوقرقاص يتابع انتظام العمل بالإدارات بعد إجازة عيد الفطر

تفقد هشام الضوى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص صباح اليوم، الإدارات والمكاتب بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص لتقديم التهنئة للموظفين والعاملين ولمتابعة سير انتظام العمل وذلك بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

كما التقى رئيس المركز موظفي الوحدة المحلية مؤكدًا ضرورة حسن استقبال المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، كما أكد رئيس المركز أن الجهاز التنفيذي والعاملين بالوحدة المحلية، هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية، والنهوض بكل قطاعات العمل الإدارية والتنفيذية داخل مركز ومدينة أبوقرقاص.

وشدد رئيس المركز على ضرورة بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل، وإنهاء مصالح المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم موصيًا رئيس المركز الجميع بضرورة التفاني في العمل، وبذل مزيد من الجهد من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين، مؤكدًا أن كل اجتهاد ينتج عنه تحسن ملموس في مستوى الخدمات يعود عليهم وعلى المجتمع ككل بالنفع بطريق مباشر وغير مباشر، رافق رئيس المركز نواب رئيس المركز وسكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص.

وأكد رئيس المركز ايضا أهمية نشر روح التواصل والمحبة بين الموظفين؛ لما لها من مردود إيجابي على معدل الأداء، معربًا عن أمله في أن تكون هذه المناسبة السعيدة دفعة جديدة نحو دفع العمل والتواصل المستمر مع المواطنين، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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