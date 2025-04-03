إصابة 14 شخصًا بحادث انقلاب ميكروباص في الفيوم

شهد طريق الفيوم القاهرة الصحراوي تحت الكوبري الأوسطي قبل بوابات الرسوم بنطاق محافظة الفيوم، حادث انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة كسر الجنط الإمامى، ما تسبب في اختلال عجلة القيادة فى يد قائدها نتج عنه إصابة 14 شخصًا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقي اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة يفيد إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي قبل بوابات الرسوم، حيث تبين أن قائد السيارة كان يسير بسرعة زائدة، ما تسبب فى كسر الجنط الأمامي من الجهة اليمنى، ما أدى إلى انقلاب السيارة على يمين الطريق بالمنطقة الجبلية وإصابة 14 شخصًا.

جرى الدفع بـ 6 سيارات إسعاف الى مكان الحادث، وتم نقل 6 مصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، و8 مصابين تم اسعافعهم في مواقع الحادث بعد رفضهم الذهاب إلى المستشفى، وتم أخذ التعهد اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.