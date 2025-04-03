ضمن مبادرة حياة كريمة قافلة طبية مجانية بقرية منبال بالمنيا الإثنين المقبل

قالت المهندسة هويدة الشافعي رئيس مركز ومدينة مطاي، أنه بالتعاون بين مديرية الصحة والإدارة الصحية بمطاي سيتم تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية منبال وذلك على مدار يومي الاثنين الثلاثاء الموافق ٧ & ٨ أبريل ٢٠٢٥ ضمن مبادرة حياة كريمة.

وتضم القافلة الطبية جميع التخصصات لتوقيع الكشف المجاني على المواطنين، وصرف العلاج مجاني والتحويل للعمليات إذا لزم الأمر.

وقالت رئيس المركز، أن مبادرة حياة كريمة مشروع الدولة العملاق الذي جاء لتغير حياة أكثر من نصف سكان مصر، والذي تمثل أحد نماذج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثل حق المواطن في العيش والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني، والحياة الكريمة، إذ تشهد قرى الريف المصري تطورًا غير مسبوق في كافة القطاعات، كإنجاز جديد للدولة المصرية، وأكبر دليل على الجمهورية الجديدة.