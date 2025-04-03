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الخميس 03 أبريل 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مركز دير مواس يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي

رئيس مركز ديرمواس
رئيس مركز ديرمواس يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي
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تابع الدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، سير العمل بالمركز التكنولوجي والادارات المختصة بملف التصالح في مخالفات البناء، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، وذلك لمتابعة فحص طلبات التصالح و إصدار نموذج 8 (قرار قبول التصالح) طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023.

كما شدد رئيس المركز بحسن التعامل مع المواطنين وبذل الجهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتيسير الإجراءات للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

موجهاً بتذليل أي عقبات أمام المواطنين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح، مشيرًا إلى تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة وتعاون جميع الإدارات المختصة وذلك لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات المهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة.

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التصالح في مخالفات البناء رئيس مركز ديرمواس طلبات التصالح مركز ديرمواس مدينة ديرمواس ملف التصالح فى مخالفات البناء