رئيس مركز دير مواس يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي

الخميس 03/أبريل/2025 - 06:22 م

تابع الدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، سير العمل بالمركز التكنولوجي والادارات المختصة بملف التصالح في مخالفات البناء، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، وذلك لمتابعة فحص طلبات التصالح و إصدار نموذج 8 (قرار قبول التصالح) طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023.

كما شدد رئيس المركز بحسن التعامل مع المواطنين وبذل الجهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتيسير الإجراءات للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

موجهاً بتذليل أي عقبات أمام المواطنين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح، مشيرًا إلى تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة وتعاون جميع الإدارات المختصة وذلك لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات المهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة.

488034743_1202952808285149_2896517202032715476_n

488312453_1202952864951810_6039083783841191537_n

488444692_1202952634951833_5770359155897853765_n

488582639_1202952571618506_841337414860203680_n