لجان لمتابعة المتغيرات وحث المواطنين للتقدم بالتصالح بالمنيا

في إطار توجيهات الدولة بضرورة المتابعة المستمرة ومواصلة الجهود المبذولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة والتصدي المخالفة بالمهد وكذلك حث المواطنين للتقدم للتصالح حتى لا يتعرض للإزالة.

أفاد دكتور سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه بالتنسيق مع متغيرات المحافظة قام محمود أبو كريشة نائب رئيس المدينة بالمرور على المتغيرات المكانية ومتابعة أعمال التنظيم والتأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتأكيد على تقدم جميع أصحاب المخالفات لتقنين الأوضاع والتقدم التصالح حتى لا يتعرض للإزالة بقرى البرجاية ودمشير وطوخ الخيل.

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