أرسنال يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة ريال مدريد بنهاية موسم مدافعه

تلقى نادي أرسنال الإنجليزي ومدربه الإسباني مايكل أرتيتا، اليوم الخميس، ضربة موجعة قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأكد غياب المدافع البرازيلي جابرييل ماجالايس حتى نهاية الموسم، ليفقد الجانرز أحد عناصره الأساسية وقوته الدفاعية.

إصابة جابرييل مدافع أرسنال

تعرض جابرييل ماجالايس لإصابة قوية خلال مباراة أرسنال الأخيرة ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكشفت الفحوصات الطبية عن حاجته لعملية جراحية في أوتار الركبة، ليغيب المدافع البرازلي عن الملاعب حتى بداية الموسم المقبل.

تأثير غياب جابرييل ماجالايس

يعد ماجالايس حد العناصر الأساسية في تشكيل المدرب أرتيتا، وغيابه يمثل خسارة كبيرة للفريق، خاصة أن هذه الإصابة تأتي في وقت حرج، قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وفي فترة حاسمة من الموسم الجاري 2024-2025.

ويضطر مدرب أرسنال لإعادة ترتيب أوراقه بعدما تأكد غياب جابرييل عن موقعتي ريال مدريد في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة أرسنال ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر، أن يلتقي أرسنال ضد ريال مدريد يوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل 2025، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة أرسنال ضد ريال مدريد على ملعب الإمارات في لندن، وتنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.