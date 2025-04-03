الداخلية توضح تفاصيل حادث تصادم سيارتين بالمواجهة بشارع فيصل

تمكنت جهود وزارة الداخلية بكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن اصطدام سيارة "ربع نقل" بسيارة ملاكي بالمواجهة بشارع الملك فيصل بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ أول الجاري تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بوقوع حادث تصادم بين 3 مركبات (سيارة ربع نقل "محمل عليها دراجة نارية" ، سيارة ملاكي، مركبة "توك توك") حيث أنه حال تواجد قائد السيارة الأولى بالمحل ملكه اصطدمت بواجهة المحل دراجة نارية تسببت فى حدوث تلفيات بالمحل وتركها قائدها وفر هارباً ، مما دعاه لتحميلها أعلى السيارة خاصته لتسليمها لقسم الشرطة ، وحال سيره بالشارع محل البلاغ فوجىء بقيام قائد "مركبة توك توك" بمحاولة استباقه لاستعادة الدراجة النارية، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده واصطدم بالجزيرة الوسطى وتخطيه للاتجاه المقابل واصطدامه بإحدى السيارات بالمواجهة ، وأسفر الحادث عن حدوث تلفيات بالمركبات “دون حدوث إصابات”.

جرى ضبط أطراف الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.