ثالث مرة.. دعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للانعقاد غدًا الجمعة

دعت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين إلى عقد الجمعية العمومية يوم الجمعة 4 أبريل 2025 في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر النقابة، وذلك بعد تأجيل الدعوة الثانية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني (25%) في المرة السابقة.

الاجتماع سيشهد عدة بنود على جدول الأعمال، أبرزها التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في مارس 2023، ومناقشة تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025، بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والموازنة التقديرية للعام 2025.

كما ستتم مناقشة المقترحات التي يقدمها الأعضاء، وأيضًا إجراء انتخابات لاختيار نقيب الصحفيين وستة من أعضاء المجلس، حيث سيتم إجراء جولة ثانية على مقعد النقيب في حال تعادل الأصوات.

يُذكر أن الجمعية العمومية ستنعقد بحضور 25% من الأعضاء المقيدين في جدول المشتغلين، والذين يبلغ عددهم 10,232 عضو.