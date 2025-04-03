برشلونة ينتصر في معركته القانونية بشان قيد أولمو وفيكتور

أعلن نادي برشلونة الإسباني تحقيق انتصار قانوني ثمين، حيث أكد استمرار قيد ثنائي الفريق، داني أولمو وباو فيكتور، وذلك بعد قرار المجلس الأعلى للرياضة بقبول استئناف النادي ضد قرار رابطة الدوري الإسباني.

وكانت رابطة الدوري الإسباني أصدرت بيانًا رسميًا في وقت سابق، شككت فيه في قانونية تسجيل الثنائي أولمو وفيكتور في النصف الثاني من الموسم الحالي، كما أعلنت نيتها تقديم بلاغ ضد المدقق المالي الذي اعتمد تسجيل العملية كدخل في حسابات النادي الكتالوني.

المجلس الأعلي للرياضة يقبل استئناف برشلونة

أصدر المجلس الأعلى للرياضة قرارًا بقبول استئناف برشلونة واللاعبين، وإلغاء قرار لجنة متابعة اتفاقية التنسيق بين الاتحاد الإسباني والليجا.

وأكد المجلس على عدم اختصاص لجنة المتابعة في اتخاذ قرار بشأن الترخيص المبدئي أو الترخيص الذي طلبه برشلونة.

وأوضح المجلس أن لجنة المتابعة كانت تفتقر إلى الصلاحية لرفض التأشيرة المبدئية أو الترخيص الاتحادي، ما يجعل قرارها الأول باطلاً من الناحية القانونية.

عبر نادي برشلونة عن ارتياحه للقرار، مؤكدًا أن تراخيص أولمو وفيكتور سارية المفعول، وأن بإمكانهما مواصلة اللعب مع الفريق الأول.