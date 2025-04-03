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الخميس 03 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طارق قنديل رئيسًا لبعثة الأهلي في موريتانيا

طارق قنديل
طارق قنديل
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يترأس طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بعثة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي التي تتوجه إلى موريتانيا السبت المقبل لمواجهة الهلال السوداني في دوري الأبطال الأفريقي.

وكان محمد شوقي، نائب المدير الرياضي للنادي الأهلي، قال إنه تم الاستقرار على السفر يوم السبت القادم إلى موريتانيا، لخوض مباراة ‏الهلال السوداني، في إياب الدور ربع النهائي، من دوري أبطال إفريقيا.‏

وجاء تحديد موعد السفر، بعد الاتفاق على كافة الإجراءات الخاصة برحلة الفريق إلى موريتانيا، وفي إطار توفير الأجواء ‏المناسبة للبعثة بالكامل قبل خوض المباراة.‏

كان الأهلي قد حقق الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف حمل توقيع محمد هاني، في لقاء الذهاب الذي أقيم أمس على استاد ‏القاهرة الدولي.‏

طارق قنديل الأهلى موريتانيا الهلال دوري الأبطال الإفريقي