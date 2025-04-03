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الخميس 03 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بالأقصر

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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 تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر بمشاركة قطاع الأمن العام، من تحديد مكان اختباء أحد  العناصر الجنائية شديدة الخطورة المطلوب ضبطهم وإحضارهم لمشاركته في واقعة إطلاق النيران على أحد ضباط الشرطة أثناء تنفيذ أحكام قضائية بالأقصر مما أدى إلى استشهاد الضابط ومصرع مطلق النيران عليه.

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بدائرة مركز شرطة الأقصر بمشاركة قطاع الأمن المركزي حيث بادر بإطلاق النيران تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعه.. وضُبط بحوزته (بندقية آلية – عدد من الطلقات) .
 جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

اتخاذ الإجراءات القانونية إدارة البحث الجنائي استشهاد إطلاق النيران