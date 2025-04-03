دوري أبطال أفريقيا.. بعثة بيراميدز تسافر إلى المغرب السبت لمواجهة الجيش الملكي

قرر نادي بيراميدز السفر إلى المغرب يوم السبت المقبل، استعدادا لخوض مباراة الجيش الملكي المغربي في إطار مواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل 8 أبريل، على الملعب الشرفي في مدينة مكناس، بعد الفوز ذهابا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويخوض نادي بيراميدز تدريبه الأخير بالقاهرة صباح السبت على أن تطير البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي ظهرا متوجهة إلى المغرب في رحلة مدتها ٥ ساعات حتى الوصول إلى المغرب.

ويؤدي الفريق تدريبه يوم الأحد على أحد الملاعب الفرعية في المغرب، قبل أن يؤدي تدريبه الأخير في التاسعة مساء الاثنين، وهو نفس موعد اللقاء على الملعب الشرفي بمكناس ويسبقه المؤتمر الصحفي.