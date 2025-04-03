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الخميس 03 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع 4000 طن مخلفات صلبة من المقلب الوسيط في المنيا

رفع ٤٠٠٠طن مخلفات
رفع ٤٠٠٠طن مخلفات صلبة من المقلب الوسيط بالمنيا
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أعلن الدكتور سعيد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لإنجاز الأعمال.

 حيث تم إلغاء الراحات للنواب والعاملين بالحملة الميكانيكية وكل الأقسام الحيوية على مدار إجازة العيد وذلك لإنجاز أعمال رفع المقلب الوسيط خلال ٧٢ ساعة تمهيدا لنقل المقلب إلى المكان الجديد بجوار سوق ماقوسة المواشى فى خطوة للحفاظ على المظهر الجمالى لمدينة المنيا وحفاظا على سلامة المواطنين من الأمراض والأوبئة.

وأفاد سعيد، بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تمكنت حتى الآن من رفع ما يقارب من ٤ آلاف طن من التراكمات والقمامة بالمقلب الوسيط وتم نقلها إلى الظهير الصحراوى الغربى وجار العمل لرفع كل التراكمات وإخلاء المقلب الوسيط خلال ٧٢ ساعة فى تحد جديد للوحدة المحلية على الأرض بعد نقل السوق الحضارية والعمل متواصل ليلا ونهارا للنهوض بكل قطاعات العمل بالمركز والمدينة.

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