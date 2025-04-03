محافظ القليوبية يتفقد سوق الخضار والفاكهة بشبرا الخيمة ويوجه بخفض الأسعار

قاد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الخميس، حملة لخفض أسعار الخضار والفاكهة بالأسواق بشارع ترعة الشابوري القديم بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك في إطار حرصه الدؤوب على متابعة أسعار السلع الأساسية والتأكد من وفرتها للمواطنين بأسعار عادلة تخفف من الأعباء المعيشية عليهم.

وخلال تفقده الأسواق وجه المحافظ تعليمات صارمة بضرورة تخفيض أسعار بعض السلع، مُشدداً على ضرورة التزام التجار بوضع هامش ربح عادل يُراعي ظروف المواطنين ويُخفف من الأعباء المالية عليهم.

وخلال الجولة وجه المحافظ مدير إدارة التموين بحي شرق شبرا الخيمة ومندوبي الطب البيطري بسحب عينات من محل بيع أسماك مملحة بشارع ترعة الشابوري للتأكد من مدى صلاحية المعروضات.

وأشار عطية إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعمل جاهدة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للسيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار، حفاظاً على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحقيق التوازن في السوق، مشدداً على استمرار الجهود الرقابية على الأسواق لِضمان التزام التجار بتطبيق التعليمات الصادرة بهذا الشأن، مُشدداً على أنه لن يتهاون مع أي مُخالفات أو مُمارسات احتكارية تُهدد استقرار السوق أو تُثقل كاهل المواطنين.

وأكد المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع مباحث التموين ومدريتي التموين والطب البيطري ومواصلة الحملات لتمشيط كافة الأسواق قبل أعياد شم النسيم لضبط أي سلع غذائية فاسدة أو مجهولة المصدر، لعدم السماح بالتلاعب بصحة المواطنين وغذائهم وحفاظاً على سلامتهم، مشيراً إلى أن الحملات تأتي في إطار تحقيق دور الحكومة في خدمة المجتمع وحماية المواطنين من غش وجشع بعض التجار وتحقيق دورها الرقابي.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء أحمد أبوبكر رئيس مدينة شبرا الخيمة والمهندس محمد بسيوني رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

جولة محافظ القليوبية

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