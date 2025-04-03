الأسهم الأمريكية تخسر أكثر من تريليوني دولار بسبب رسوم ترامب الجمركية

خسرت الأسهم الأمريكية أكثر من تريليوني دولار بسبب رسوم ترامب الجمركية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وكان مؤشر ناسداك التكنولوجي الأكثر خسارة في وول ستريت مع تراجعه 4.5%، كما أن الخسائر لامست 3% لمؤشري ستاندرد آند بورز وداو جونز عند افتتاح وول ستريت.