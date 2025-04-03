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الخميس 03 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأسهم الأمريكية تخسر أكثر من تريليوني دولار بسبب رسوم ترامب الجمركية

الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية
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خسرت الأسهم الأمريكية أكثر من تريليوني دولار بسبب رسوم ترامب الجمركية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وكان مؤشر ناسداك التكنولوجي الأكثر خسارة في وول ستريت مع تراجعه 4.5%، كما أن الخسائر لامست 3% لمؤشري ستاندرد آند بورز وداو جونز عند افتتاح وول ستريت.

الأسهم الأمريكية رسوم ترامب وول ستريت