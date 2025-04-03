ماكرون: الرسوم التي أعلنها ترامب مقلقة للغاية وتؤثر في مختلف قطاعات اقتصاديًا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنّ الرسوم التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقلقة للغاية وتؤثر في مختلف قطاعات الاقتصاد الفرنسي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، داعيا، الشركات لتعليق استثماراتها في الولايات المتحدة.

وأضاف: "الرسوم الجمركية الأمريكية مجحفة وليس لها مبرر وستؤثر في صناعاتنا، وبسبب الرسوم الجمركية الأمريكية سيكون الشعب الأمريكي أكثر ضعفا وفقرا".

وذكر، أنّ تأثيرات الرسوم الأمريكية ستكون غير مسبوقة لكن التأثير الأكبر سيكون على الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا، إلى أنّ تداعيات تعريفات ترامب الجمركية قد تدفع دولا في آسيا لزيادة صادراتها إلى أوروبا، ومواصلا: " تداعيات تعريفات ترامب الجمركية قد تدفع دولا في آسيا لزيادة صادراتها إلى أوروبا".



وأكد الرئيس الفرنسي، أنّ الرد على تعريفات ترامب الجمركية سيكون أكبر بكثير عن المرة السابقة، مطالبا أوروبا الرد على تعريفات ترامب الجمركية بالمثل.



وأردف: "ندفع الآن ثمن سياساتنا السابقة في مجال التجارة وعلينا وضع آليات لحماية الصناعة الأوروبية، وعلينا في أوروبا البدء في تحسين بيئة الاستثمار ومراجعة التشريعات، وكل الخيارات مطروحة للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية".