ads
الخميس 03 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز يقدم طعنًا أمام لجنة التظلمات ويطلب إلغاء قرار عدم خصم 3 نقاط من الأهلي

بيراميدز
بيراميدز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم نادي بيراميدز بتظلم إلى لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، يوم أمس الأربعاء 2 أبريل، مطالبا فيه بإيقاف وإلغاء قرار مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة، الصادر بتاريخ يوم 30 مارس باعتماد فوز الزمالك على الأهلي بثلاثية نظيفة وإلغاء عقوبة خصم الثلاث نقاط الإضافية في نهاية الموسم.

وأرسلت الإدارة القانونية مذكرة تتضمن كل ما يتعلق بالأحداث والوقائع والبنود القانونية التي يستند عليها بيراميدز في طلبه، وما حدث في العام الماضي من عقوبات على نادي الزمالك في واقعة مماثلة.

وأكد النادي أنه يطالب بإيقاف تنفيذ القرار المعدل المطعون به والمتمثل في البيان الصادر عن الرابطة على موقعها الإلكتروني بتاريخ ۳۰ مارس ۲۰۲۵ والذي انتهى فيه الى عدم تطبيق عقوبة خصم 3 نقاط من رصيد النادي الأهلي بنهاية الموسم وذلك لحين الفصل نهائيا في موضوع التظلم.

وطالب النادي بإلزام الرابطة بتقديم نسخة رسمية من القرار المعدل المطعون به مع نسخة من محضر قرار مجلس إدارة الرابطة بهذا الشأن وما يرتبط به من مستندات وأخصها الشكوى المقدمة من النادي الأهلي موضوع القرار.

نادي بيراميدز لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم رابطة الأندية المحترفة فوز الزمالك على الأهلي