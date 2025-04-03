خلال زيارته مصاب السيرك.. محافظ الغربية يطمئن على تقديم الخدمة الطبية بجامعة طنطا

قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بالاطمئنان على المرضى خلال زيارته لمستشفى جامعة طنطا.

حيث التقى عددا من المرضى داخل الأقسام المختلفة، وتبادل معهم الحديث حول حالتهم الصحية، متمنيًا لهم الشفاء العاجل،بحضور الأستاذ الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة طنطا، الدكتور محمد الشبيني مدير مستشفى الطوارئ.

وخلال زيارته، أبدى المحافظ اهتمامًا كبيرًا بالاستماع إلى المرضى والتعرف على مدى رضاهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم. كما حرص على مصافحة العديد منهم، معربًا عن تمنياته لهم بالشفاء، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية تلعب دورًا محوريًا في تقديم الرعاية الطبية لمواطني الغربية والمحافظات المجاورة.

وخلال حديثه مع الأطقم الطبية، أشاد اللواء أشرف الجندي بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأطباء وفرق التمريض وجميع العاملين بالمستشفى، مؤكدًا أنهم يمثلون الركيزة الأساسية في تقديم خدمة طبية متكاملة للمرضى.

وأضاف قائلاً: “أطباء وتمريض مستشفى جامعة طنطا يقدمون نموذجًا مشرفًا في التفاني والإخلاص، وما نراه اليوم من مستوى الرعاية يعكس جهدًا كبيرًا يستحق التقدير والدعم”.

كما عبَّر المحافظ عن امتنانه لما يقدمه المستشفى من خدمات طبية متميزة، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي في محافظة الغربية يشهد تطورًا ملحوظًا بفضل الجهود الحثيثة للأطباء والعاملين به.

من جانبهم، أعرب المرضى عن سعادتهم بزيارة محافظ الغربية لهم، حيث أكدوا أن هذه اللفتة الإنسانية تعكس اهتمام الدولة بصحة المواطنين وحرصها على متابعة أحوالهم بشكل مستمر.

تأتي هذه الزيارة تأكيدًا على اهتمام محافظة الغربية بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم القطاع الصحي وتطويره لضمان تقديم خدمات طبية متميزة تلبي احتياجات الجميع.

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