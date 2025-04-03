موقف أحمد حجازي.. تشكيل نيوم ضد الطائي في دوري «يلو»

أعلن بركليس شاموسكا، المدير الفني لفريق نيوم، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به الطائي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي «يلو».

يستضيف فريق نيوم بقيادة حجازي، اليوم الخميس، نظيره الطائي على ملعب استاد مدينة الملك خالد الرياضية، في لقاء ينطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود أحمد حجازي تشكيل نيوم أمام الطائي، حيث يتواجد في قلب دفاع فريقه ليواصل حجز مكانه الأساسي.

شارك أحمد حجازي في 15 مباراة مع نيوم هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى السعودي، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.

وانضم أحمد حجازي إلى نيوم السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من اتحاد جدة بعد فسخ عقده مع العميد.

يتصدر نيوم جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي «يلو» برصيد 57 نقطة، بينما يأتي الطائي في المركز الخامس وفي رصيده 44 نقطة.

تشكيل نيوم ضد الطائي

حراسة المرمى: مالايكا

خط الدفاع: محمد البريك - أحمد حجازي - فهد الحربي - إسلام هوساوي

خط الوسط: عبد الملك العييري - ألفا سيميدو - أحمد الغامدي

وفي الهجوم: سعيد بن رحمو - كارلوس جونيور - أحمد عبده.