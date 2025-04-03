أفضل أدعية للأم المتوفية

من أصعب الأمور التي يمر بها الإنسان في حياته هو فقدانه لشخص عزيز أو غالي في حياته وإذا كان الشخص الأب أو الأم فيكون الفقد أصعب ما يمر به الانسان ويظل باقي عمره متأثر بفقدان والدته او الده ويدعي لهم طوال الوقت للمغفرة والرحمة ودخول الجنة ومن افضل الادعية للأم المتوفية لمكانة الأم العظيمة عند كل ابن وابنة والدعاء للأم المتوفية والأب المتوفي من أفضل البر.

-أفضل الادعية للأم المتوفية:

*اللهم إني أسألك أن ترحم أمي وأمهات المسلمين وأن تجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يتنعمون فيها.

*اللهم ارحم امي وتجاوز عنها اخطائها واغفر لها الزلات واجعلها من عبادك المرحومين بفضلك وعطفك يا أرحم الراحمين.

*اللهم ارحم أمي ووسع لها في قبرها وافرض لها من نورك يارب العالمين.

*اللهم احشر أمي مع عبادك المتقين واحشرها في زمرة عبادك الصديقين الصالحين وتغمدها برحمتك وثبت قدميها واسكنها الفردوس الاعلى.

*اللهم يا رحمان الدنيا والأخرة ارحمنا وازحم امة محمد رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

*يارب أدعوك دعاء الرحمة والمغفرة والجنة لأمي المتوفية فاللهم تقبل واجعلها اسعد خلقك في قبرهغ.

*اللهم اسكنها فسيح الجنات واغفر لها يا ارحم الراحمين وتجاوز عنا تعلم ياعليم.

*اللهم ارحمها واغفر لها بقدر ما رعتني وربتني واجعل كل عمل صالح يصدر مني في ميزان حسناتها ونقها من الذنوب كمل ينقى الثوب الأبيض من الدنس وانظر اليها نظرة رضا فإن من تنظر اليه نظرة رضا لا تعذبه أبدا.