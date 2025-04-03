"الفني للمسرح" يفتتح أولى ليالي "كارمن" بالطليعة.. صور

افتتح البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، مساء أمس الأربعاء، العرض المسرحي "كارمن"، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة في التاسعة مساء على قاعة زكي طليمات مسرح الطليعة بالعتبة.

يأتي العرض ضمن فعاليات وزارة الثقافة في عيد الفطر المبارك لعام 2025، وخطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

عرض "كارمن" عن رواية الكاتب الفرنسي بروسبير ميريميه، كتابة مسرحية محمد علي إبراهيم، تمثيل ريم أحمد، ميدو عبد القادر، نهال فهمي، محمد حسيب، ليديا سليمان، عبد الرحمن الجميل، أحمد علاء، محمد العرجاوي، محمد البدالي، ديكور وملابس أحمد شربي، استعراضات سالي أحمد، من إخراج ناصر عبد المنعم.