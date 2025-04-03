بحضور المفتي السابق.. إنهاء خصومة ثأرية في البحيرة استمرت لمدة 30 عامًا

شهد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، وأمين أمانة الشؤون الدينية المركزية بحزب الجبهة الوطنية، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية الأسبق، وأمين أمانة المحليات المركزية بحزب الجبهة الوطنية، اليوم الخميس، جلسة صلح قبيلتي البراهمة والصناقرة، بعزبة المقرحي بمنطقة جزائر عيسي بطريق الدلنجات ايتاي البارود في محافظة البحيرة.

جاء ذلك وسط تدخل وسطاء الخير وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وذلك لإنهاء خصومة ثأرية استمرت لأكثر من 25 عاماً، وراح ضحيتها 3 أشخاص من القبيلتين، بحضور النائب الأول لرئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية وأمين تنظيم حزب الجبهة الوطنية، وعدد غفير من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وأعرب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة الهامة، قائلًا: "إن إنهاء الدم عند ربنا منزلة كبيرة، ونشكر القائمين على هذا الصلح، يجب علينا جميعًا أن نتسابق في فعل الخير في هذه المباركة."

وأضاف أن إنهاء مثل هذه الخصومات تعكس أهمية التسامح وتوحيد الصفوف في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع.

وفي سياق متصل، أكد عادل لبيب على ضرورة إنهاء أي خلافات من أجل المصلحة العامة والأمن القومي للوطن، مشيرًا إلى أن تعزيز الحوار والتفاهم بين جميع فئات المجتمع هو السبيل لتحقيق الاستقرار.