رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتجديد تعيين وكيل وتكليف رؤساء أقسام جدد بالكليات

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، ثلاثة قرارات شملت تجديد تعيين وكيل بكلية الصيدلة، وتكليف اثنين من رؤساء الأقسام في كليتي الطب البيطري والتربية للطفولة المبكرة.

وتضمنت القرارات تجديد تعيين الدكتور حسن رفعت حسن علي، الأستاذ بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بكلية الصيدلة، وكيلاً للكلية لشؤون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات.

كما شملت القرارات تجديد ندب الدكتورة رجاء حمدي محمد سلامة، الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الحيوية الطبية بكلية الطب، للإشراف العلمي على قسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب البيطري لمدة عام، إضافةً إلى تكليف الدكتورة وفاء ماهر عطية هاشم، الأستاذ المساعد بقسم العلوم الأساسية بكلية التربية للطفولة المبكرة، بتولي مهام رئيس مجلس القسم بالكلية.

وقد وجّه رئيس الجامعة التهنئة للقيادات الجديدة، مؤكداً على أهمية التطوير والتحديث المستمر في مختلف الأقسام العلمية، والارتقاء بمخرجاتها لتحقيق التكامل الفعلي بين عناصر المنظومة التعليمية والبحثية والخدمية. كما اكد على ضرورة تعزيز الإنتاج العلمي المتميز، والمساهمة الفاعلة في تحسين تصنيف الجامعة وزيادة قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.