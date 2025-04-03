مطروح تنهي استعداداتها لانطلاق حملة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، انتهاء استعدادات انطلاق حملة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، السبت المقبل، في إطار جهود الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأكد اللواء خالد شعيب، أن المحافظة حريصة على دعم كل الجهود الرامية لحماية الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن حملات التحصين تُعد إجراءً ضروريا للحفاظ على الماشية وزيادة الإنتاج الحيواني، ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي للمربين بالمحافظة.

وتناشد مديرية الطب البيطري بمطروح جميع المربين وأصحاب الماشية إلى التعاون مع الفرق البيطرية والاستجابة للحملة، مؤكدةً أن التحصين يتم وفق إجراءات وقائية صارمة لضمان سلامة الماشية وحمايتها من أي مخاطر صحية.

وأوضح الدكتور عبدالمجيد أبو شادى مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، أن الحملة تنطلق يوم السبت الموافق ٥ أبريل ٢٠٢٥ للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالمحافظة، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري بمطروح تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لضمان تحصين الماشية والأغنام والماعز بجميع مراكز المحافظة.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بمطروح الدكتور عبدالمجيد أبوشادى، إلى أن اللقاح متوفر بجميع الإدارات البيطرية على مستوى المحافظة، وأنه تم تجهيز الفرق البيطرية جميع مشتملات لجان التحصين، مؤكدًا أن الحملة ستتم بمتابعة مكثفة لضمان وصول اللقاح لكل المناطق وربوع المحافظه والمناطق النائية.

وتناشد محافظة مطروح المواطنين بضرورة التعاون مع اللجان البيطرية المنتشرة بمراكز المحافظة لنحقيق المستهدف من الحملة لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها في تكوين مستوى مناعى لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض المعدية.