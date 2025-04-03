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الخميس 03 أبريل 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طائرة سيدات الزمالك تختتم استعدادها لمواجهة السجون الكينى ببطولة إفريقيا

طائرة سيدات الزمالك
طائرة سيدات الزمالك
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اختتم الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، استعداداته لمواجهة السجون الكيني، المقرر لها مساء الجمعة، على صالة "موشود ابيولا" ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية، لبطولة أفريقيا التي تستضيفها نيجيريا خلال الفترة من 1 إلى 14 أبريل الجاري.

وأجرت اللجنة المنظمة للبطولة، تعديلاً على موعد مباراة الزمالك والسجون الكيني، لتقام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية بجانب كلاً من، "السجون الكيني، وسبيابكينج ستارز البتسواني، وتشيف نافال ستار النيجيري".

وتتولى نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق في نيجيريا.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".

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