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الخميس 03 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الصين تكشف عن هجمات سيبرانية أمريكية تستهدف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2025

قوة جيا كون المتحدث
قوة جيا كون المتحدث بإسم الخارجية الصينية
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أصدر كل من المركز الوطني الصيني للاستجابة الطارئة لفيروسات الحاسوب والمختبر الوطني للهندسة المعنية بتكنولوجيا الوقاية من الفيروسات تقريرًا حول التهديدات السيبرانية التي استهدفت دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة في هاربين 2025.

 وكشف التقرير عن تعرض أنظمة المعلومات الخاصة بالألعاب والبنية التحتية الحيوية في مقاطعة هيلونجيانج لهجمات سيبرانية من عدة دول، من بينها الولايات المتحدة، مع وجود اشتباه كبير بصلتها بالحكومة الأمريكية.

وفي تعليق رسمي، أعرب المتحدث الصيني قوه جياكون عن قلق بلاده البالغ إزاء الأنشطة السيبرانية الخبيثة التي كشفها التقرير، مشيرًا إلى أن الصين تُعدّ من أكبر ضحايا الهجمات السيبرانية على مستوى العالم، فيما تتصدر الولايات المتحدة وحلفاؤها قائمة الجهات التي تستهدف الصين خلال دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2025.

ودعت الصين الولايات المتحدة إلى تبني موقف مسؤول وإعادة النظر في تصرفاتها بدلًا من تشويه سمعة الآخرين، مؤكدة أنها ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمنها السيبراني.

المركز الوطني الصيني للاستجابة الطارئة لفيروسات الحاسوب والمختبر الوطني للهندسة المعنية بتكنولوجيا الوقاية من الفيروسات دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة في هاربين 2025 هجمات سيبرانية الولايات المتحدة