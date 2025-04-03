التحقيق في إصابة مواطن بأسوان بلدغة عقرب ومحاسبة المقصرين

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى إطار التفاعل والتواصل الجماهيرى مع الشكاوى ومطالب المواطنين توجيهاته بالتحقيق الفورى من خلال إدارة مستشفى أسوان الجامعى فى واقعة إصابة أحد المواطنين بلدغة عقرب ، وعدم قيام الطبيب المختص بقسم الإستقبال بالمستشفى بإعطاؤه مصل العقرب ، وطلب الطبيب بإحضار حقنة المصل من إحدى الصيدليات المجاورة للمستشفى ، بل ورفضه إعطاء الحقنة للمريض بحجة أن المختص بذلك الممرض ، والذى لم يكن متواجداً أيضاً أثناء الواقعة .

وشدد محافظ أسوان على عرض نتائج التحقيق على المحافظ شخصيًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المقصرين لعدم تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمريض فى حالة التأكد من حدوث الواقعة، وهو الذى يتزامن مع متابعة شكاوى أخرى متعلقة بالخدمة الصحية فى التأمين الصحى وعدد من المستشفيات والمعاهد والمراكز الطبية.

أهمية التعامل السريع مع شكاوى المواطنين لتخفيف المعاناة عنهم

وبالتوازى تم التدخل السريع فى العديد من الشكاوى الجماهيرية الأخرى سواء المتعلقة بالنظافة العامة أو طفح الصرف الصحى أو الإشغالات أو التعديات بنطاق عمارات القاهرة للمقاولات بالمحمودية، وكذلك طفح الصرف الصحى بمنطقة بركة الدماس وغيرها من المناطق والأحياء السكنية والقرى بالمراكز والمدن؛ حيث أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية التعامل السريع مع أى شكاوى من المواطنين لتخفيف المعاناة عنهم من أجل تحسين الأحوال المعيشية لأهالى المحافظة .

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