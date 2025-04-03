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الخميس 03 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الفنون الشعبية تجذب جمهور الإسكندرية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك|صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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واصل البيت الفني للفنون الشعبية، تألقه في ثالث أيام عيد الفطر عروضه الفنية والاستعراضية وبتقديم الميجا الستار مصطفي قمر ، الذي احيا الحفل وجذب جمهوره وجمهور الفنون الشعبية على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية بقيادة د. كريم راشد.

جاء ذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الفطر المبارك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقاقة، حيث تضمن الحفل فقرات غنائية واستعراضية شملت فرقة أنغام الشباب بقيادة الفنان القدير وليد الحسيني وباشراف فني إيهاب ابو العينين بتقديم فرقة شباب لايف عماد كمال وكمال كمال وأحمد الأمير وعبد الله الجسمي حيث امتعوا الجمهور وتفاعلوا معهم بأجمل الأغاني الشبابية .

ثم قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية بقيادة الفنانة د.ايناس عبد العزيز اجمل واروع استعراضاتها التراثية، بدأت بالأقصر بلدنا ثم الاسكندراني ، الكرنبة، رنة خلخال، حلاوة شمسنا، الحجالة، موشح غريب الدار ، واختتمت بالنوبة.

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عيد الفطر المبارك الفنون الشعبية مصطفى قمر مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية - وزارة الثقافة