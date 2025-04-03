"الأرصاد": طقس غدا الجمعة مائل للحرارة وأمطار ونشاط رياح

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشرقية ومعتدل على السواحل الغربية وحار على جنوب سيناء والصعيد ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

كما يشهد غدا الجمعة امطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة، نشاط رياح جنوب سيناء وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 16 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 19 وعلى شمال الصعيد 29 للعظمي والصغرى 12 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 33 للعظمي والصغري 17 درجة.