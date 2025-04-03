صحة الدقهلية: فريق طبي ينقذ حياة مريض يعاني من قطع بالشريان الكبدى الأيمن

نجح فريق طبى مشترك من مستشفى الجمالية والمنزلة العام في التدخل السريع لإنقاذ مريض يبلغ من العمر 15 عاماً عقب تعرضه لحادث سير أسفر عن قطع غير كامل فى الشريان الكبدى الأيمن .

وأوضح وكيل الوزارة، أن مستشفى المنزلة العام استقبل الحالة بتحويل من مستشفى المطرية حيث تبين بعد الفحص وجود نزيف شديد وحاد بالبطن وتم حجز الحالة بالعناية المركزة وتجهيزه لدخول العمليات وأثناء إجراء استكشاف البطن و الحوض تبين وجود قطع غير كامل فى الشريان الكبدى الأيمن.

فيما أضاف الدكتور احمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى أنه السيطرة على الوضع والتعامل بمهارة فائقة وإصلاح الأوردة و الشرايين المسببة للنزيف مع تركيب قسطرة مركزية ونقل دم ومع دخول الحالة لقسم العناية المركزة و بالمتابعة وإجراء الأشعة اللازمة تبين استعادة الدورة الدموية للفص الأيمن للكبد وتجنب مضاعفات جسيمة كان من شأنها أن تودى بحياة المريض.

وأعرب وكيل الوزراة عن شكره لفريق الجراحة برئاسة الدكتور محمد زهيري، استشارى جراحة الأوعية الدموية، ومدير مستشفى الجمالية والدكتور أحمد سعد مدير مستشفى المنزلة علاوة على الدكتور احمد عنبر استشارى الجراحة واستشارى التخديرالدكتور أحمد الدسوقى وفرق التمريض بالعمليات.