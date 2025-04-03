"الجبهة الوطنية" يستعرض خطته التنظيمية ويؤكد أهمية التواصل مع النقابات المهنية

استعرضت أمانة النقابات المهنية بحزب الجبهة الوطنية، خلال اجتماعها الأخير، خطتها التنظيمية وأعمال الأمانة خلال المرحلة المقبلة، كما ناقشت استراتيجية العمل لأعضائها وإطلاق الأنشطة والفعاليات المختلفة.

وأكد الحضور سعي الحزب المستمر للقيام بمسؤولياته تجاه الوطن، مشددين على أن مصر تستحق الأفضل وأن التغيير السياسي الحقيقي يبدأ من المشاركة الشعبية الفاعلة والملتزمة بالإصلاح.

في هذا السياق، قالت عايدة محي الدين، أمين عام الأمانة، إن الحزب يهدف إلى تدشين جسر للتواصل مع مختلف النقابات المهنية في مصر، والبالغ عددها حوالي 31 نقابة مهنية، بالإضافة إلى الاتحادات المهنية الأخرى مثل اتحاد نقابات المهن الطبية والفنية. وأضافت أن الحزب سيعمل على التواصل مع النقابات العمالية، التي تضم نحو 2 مليون عضو، وذلك لتحقيق مصلحة المواطن المصري وتطوير الحياة السياسية.

وأوضحت محي الدين أن حزب الجبهة الوطنية لن يكون مجرد رقم في المعادلة السياسية، بل يسعى للارتقاء بها من خلال العمل مع النقابات المهنية والتيارات السياسية والفكرية الوطنية. وأكدت أن الحزب يهدف إلى حل المشكلات التي تواجه المواطنين وتقديم حلول واقعية تستند إلى صدق الوعود، من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

كما أضافت محي الدين أن الأمانة ستبدأ في التواصل مع أعضاء النقابات المهنية في مختلف محافظات الجمهورية للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها بطريقة منسقة، بما يخدم طوائف المجتمع كافة.

واختتمت محي الدين بالقول أن النقابات المهنية تُعد بيت الخبرة الفنية للوطن، ولها دور بارز في بناء مصر من خلال ما تقدمه من خبرات لأعضائها في مختلف المجالات.

جاء ذلك بحضور الأمناء المساعدين للأمانة د. محمد منصور نقيب صيادلة القاهرة، المستشار محمود الداخلي الأمين العام للنقابة العامة للمحامين، د. أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج الأسبق، د. حازم الروبي، د. أحمد السعادات، وأعضاء المكتب التنفيذي والأمانة العامة للنقابات المهنية بالحزب.