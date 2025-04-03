قرارات نقابة المحامين بشأن جلسة جنح مدينة نصر ثان

أصدرت نقابة المحامين بيانًا رسميًا بشأن الجلسة التي عقدت في محكمة جنح مدينة نصر ثان، والتي شهدت إجراءات قانونية هامة.

وقد حرصت النقابة على متابعة تطورات القضية عن كثب؛ حيث تم اتخاذ عدة قرارات مهمة لضمان حقوق المحامين والوقوف إلى جانبهم في ظل الأحداث الأخيرة.

وأكدت النقابة في البيان أنها تتابع القضية منذ لحظة وقوعها، وأنها تتعامل مع كافة الوقائع القانونية المتعلقة بها بحرص كامل.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة من كبار المحامين لمتابعة سير الإجراءات القانونية في الجلسة، لضمان التزام جميع الأطراف بالقانون وتطبيقه بالشكل الصحيح.

وكانت الجلسة قد شهدت حضورًا مكثفًا من المحامين المتابعين للقضية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات القانونية البارزة التي أبدت اهتمامًا كبيرًا بما يحدث في محكمة جنح مدينة نصر ثان.

وشددت النقابة على ضرورة احترام سيادة القانون وتطبيقه بدون أي محاباة أو تمييز.

من جانب آخر، أكدت النقابة على أنها ستواصل جهودها في دعم المحامين المعنيين بالقضية وتوفير كافة أوجه الدعم القانوني لهم لضمان عدم تعرضهم لأي ضرر أثناء ممارسة مهامهم المهنية.