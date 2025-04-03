مصرع أم وأبنائها الثلاثة في انهيار سقف غرفة عليهم بحي الجمرك بالإسكندرية

تلقت شرطة النجدة بالإسكندرية منذ قليل بلاغ يفيد بسقوط سقف غرفة على أسرة مكونة من أب وأم وثلاث أطفال بينهم حالات وفاة وإصابات، داخل العقار الكائن في 14 ابن وهب، حارة النخلة، حي الجمرك.

وتوجهت على الفور قوات الحماية المدنية وسيارة الإسعاف بعدما تم إبلاغ الجهات المعنية ورئيس حي الجمرك إلى موقع الحادث ليتبين أن العقار الذي إنهار سقفه صدر له قرار إزالة رقم 42 لسنة 2004، وهو مكون من دور أرضي ودورين علويين من الحوائط الخشبية.

وبعد الفحص تبين حدوث سقوط سقف الدور الأول على الدور الأرضي، مما أسفر عن وقوع أربع حالات وفاة وفاة للاسرة التي كانت تسكن داخل الغرفة وهم الأم أسماء سعيد السيد، وأطفالها الثلاثة يونس محمد محمد عبد العزيز، وهدى محمد محمد عبد العزيز، وتمارا محمد محمد عبد العزيز.

بينما أصيب الأب محمد محمد عبد العزيز بركات، عمره 33 عامًا، ويعاني من اشتباه كسر بالحوض واشتباه كسر بالعمود الفقري، وتم إخطار التضامن الاجتماعي بالحادث.